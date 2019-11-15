с чего всё началось

Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его поляки не намерены.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Авто Старый Nissan Leaf провалил краш-тесты По информации издания 32cars.ru, основная идея краш-теста состояла в том, чтобы смоделировать удар об дерево при скорости, превышающей ту, которая применяется в обычных краш-тестах, и посмотреть, как можно улучшить методы аварийного спасения, чтобы достать тех, кто оказался в заблокированных автомобилях.

Общество Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Хоккей Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Экономика Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Гаджеты Появились рендеры Samsung Galaxy S11 Новый Samsung Galaxy S11 могут представить в феврале 2020 года на конференции MWC в Барселоне.

Армия и оружие Як-130 модернизируют до боевого Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого.