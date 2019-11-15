с чего всё началось

Польская государственная энергетическая компания PGNiG 15 ноября передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его поляки не намерены.

Политика США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Футбол Дания и Швейцария пробились на Евро-2020 Сборная Дании на выезде сыграла вничью с командой командой Ирландии (1:1) в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D. Счет в матче на 73-й минуте открыли датчане.

Технологии Первое впечатление от Google Stadia Несколько западных изданий получили предварительный доступ к платформе Google Stadia и уже поделились своим мнением о новинке.

Армия и оружие Китайский авианосец прошел возле Тайваня «17 ноября второй авианосец нашего флота успешно прошел через Тайваньский пролив и совершил научно-исследовательские испытания и рядовые учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря», - цитирует информационное агентство «Синьхуа» официального представителя ВМС НОАК Чэна Дэвэя.

Политика Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.

Происшествия Главный полицейский московского метро уволен после стрельбы на станции Глава УВД на московском метро генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после того, как полицейский из отдела собственной безопасности расстрелял на станции метро «Рязанский проспект» двоих коллег.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Авто Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.