Энергетика
REGNUMПольша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа
Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
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