Энергетика

REGNUMREGNUMПольша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

Варшава, 16 мая 2020, 08:18 — REGNUM Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов, сообщает агентство Reuters.
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Поставки газа из России в ЕС продолжаются, несмотря на истечение договора с Польшей

Народные новостивчера в 14:01

Контракт на газовый транзит через Польшу истек, но газ туда все равно идёт

ИА Красная Веснавчера в 14:22

В Польше сообщили о бесперебойных поставках газа после истечения контракта на транзит

ТАССвчера в 13:13

Польская PGNiG сообщает о бесперебойных поставках газа из РФ после истечения договора

Экономика сегоднявчера в 13:44

Польша продолжает получать российский газ после истечения транзитного контракта

Политическая Экспертизавчера в 14:00

«Газпром» остановит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту

РЕН ТВ15 мая в 23:08

Reuters: Россия и Польша не будут продлевать контракт на транзит газа

Дождь15 мая в 17:12
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Цена нефти Urals в северо-западной Европе поднялась в прошлую пятницу на $1,49 за баррель вслед за котировками Brent.
ТАСС 11:51
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СБУ завела дело о госизмене на Кучму и главу офиса Зеленского

СБУ завела дело по факту госизмены со стороны главы офиса президента Украины Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы на переговорах в Минске.
Газета.Ru 15:55
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Общество

У 866 сотрудников компании «Полюс» подтвержден коронавирус

После принятия решения о тестировании всех работников ТЭЦ-1 было проведено 88 исследований, в 43 случаях результат оказался положительный.
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Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Здоровье

ВОЗ: вторая волна коронавируса может застать россиян врасплох

Коронавирус никуда не уйдет, в скором времени возможен второй всплеск заболеваемости.
URA.Ru 19:53
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Общество

В Москве аннулировали штраф инвалиду за нарушение самоизоляции

В Москве штраф за нарушение режима самоизоляции, который выписали инвалиду первой группы, аннулировали.
РБК 16:14
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
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РБК вчера в 02:00
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Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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Армия и оружие

Бывший боевик рассказал о подготовке на базе США в Сирии

"Абу Хамзи" уверяет, что на юге Сирии налажен конвейер по вербовке боевиков, которых условно делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми.
РЕН ТВ 22:00
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Энергетика

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
РБК 22:15
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Финансы

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:43
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На немецком телеканале советских солдат в ГДР назвали «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный взаимоотношениям между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным.
РИА Новости 22:08
Происшествия

Около «зелёной зоны» в Багдаде взорвались две ракеты

Две ракеты «упали непосредственно перед Зелёной зоной» — района Багдада, где располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.
REGNUM 20:13
Религия

Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов

RT на русском 10:27
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Общество

В Сочи первые пляжи откроются с 1 июня

Уточняется, что к работе смогут вернуться только санатории с медицинской лицензией — таких в Сочи на данный момент насчитывается 65.
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
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Хоккей

СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 16 мая в 11:10
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
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Электромобиль Tesla стал транспортом для астронавтов

Как сообщил администратор NASA Джим Брайденстайн, первыми астронавтами, которые станут пассажирами Tesla Моdеl X, будут Боб Бенкен и Даг Хёрли.
UsedCars.ru 16 мая в 03:00
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В российских регионах могут ужесточить условия торговли алкоголем

Власти регионов России после вступления в силу федерального запрета на торговлю алкоголем для заведений общественного питания в жилых домах с залом обслуживания менее 20 квадратных метров начали прорабатывать вопрос запрета на продажу спиртного.
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Общество

Пустые города: как коронавирус изменит жизнь мегаполисов

Эпидемия коронавируса, из-за которой многие страны мира пошли на беспрецедентные карантинные меры, продемонстрировала неготовность существующей инфраструктуры крупнейших мировых мегаполисов к подобным катаклизмам.
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Общество

Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
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Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
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В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
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Рассказов отказался от перехода в чемпионат Италии

Агент напомнил, что про возможный отъезд Рассказова в Италию ни одно из СМИ не сообщало.
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Общество

Каждая супружеская пара в Белоруссии получит бесплатную попытку ЭКО

Супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения Пресс-служба Александра Лукашенко Это новшество начнет действовать с 2021 года, как и ряд других мер поддержки, которые предусматривает новый закон.
Телеканал 360° 14:45
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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