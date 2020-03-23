Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Власти Польши не дали добро российским лайнерам с гуманитарной помощью для жителей Италии пролетать в своем воздушном пространстве.
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Пушков назвал подлостью действия Польши, не пустившей российские Ил-76 для помощи Италии

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Пушков раскритиковал Польшу, не пропустившую Ил-76 с гумпомощью для Италии

Московский Комсомолец03:10

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правдавчера в 17:35

«Ни в чём нельзя идти навстречу Варшаве»: Поляки устроили засаду летевшим в Италию русским Ил-76

Царьград01:14

Пушков назвал подлостью решение Польши не пропускать российские ИЛ-76 в Италию

ФАНвчера в 19:02

Польша не пропустила в Италию гуманитарный рейс Ил-76 из России

Красная весна01:40

Пушков: Подлость Польши не знает границ

Новостной фронтвчера в 16:22
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Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Здоровье

Автомобили правительства Якутии задействуют для борьбы с коронавирусом

Николаев поручил передать часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, в распоряжение медиков для борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 11:33
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
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Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век».
StarHit.ru вчера в 21:30
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru 16:08
Здоровье

Пожилых жителей Сахалинской области отправят на карантин

Жителей Сахалина и Курильских островов старше 65 лет по решению региональных властей отправят на карантин, чтобы защитить их от коронавируса.
EastRussia 19:00
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Музыка

Фронтмен Little Big начал писать картины на самоизоляции

News.ru 10:42
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Шоу-бизнес

Экс-жена рыжего из «Иванушек» получила на день рождения элитную иномарку

Экс-супруга солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Мария похвасталась в Instagram шикарным подарком на день рождения от мужа.
Пятый канал 11:05
Экономика

В Госдуме подозревают правительство РФ в выходе из кризиса за счет граждан

Москва, 24 марта 2020, 18:09 — REGNUM Правительство РФ и ЦБ, возможно, решили выйти из кризиса за счет граждан.
REGNUM 11:09
Спорт

Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, ранее заболевший коронавирусом, рассказал о симптомах.
Спорт-Экспресс 16:26
Авто

Polestar 2 начинает производство в Китае

Несмотря на коронавирус на заводе компании в Luqiao в восточной китайской провинции Чжэцзян только что началось производство полностью электрического Polestar 2.
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Экономика

В России может подорожать импортный алкоголь

В России может подорожать импортный алкоголь Падение рубля вынуждает российских импортеров алкоголя поднимать цены для своих контрагентов.
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Гаджеты

Google рассказала о новых игровых драйверах для Android-смартфонов

Во время анонса инструмента Android GPU Inspector, созданного для оптимизации мобильных игр, представители Google подробно рассказали о его функциях.
Srnsk 01:10
Политика

В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо

В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
Труд 08:33
Здоровье

В Новосибирске по-прежнему зафиксировано 4 случая заражения COVID-19

Представители оперативного штаба Новосибирской области сообщили о том, что состоянием на утро 24 марта в регионе по-прежнему зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.
RuNews24.ru 04:27
Авто

Паникующие из-за девальвации белорусы принялись скупать автомобили

Белорусы вновь оживленно покупают дорогостоящую технику и автомобили, стремясь избавиться от сбережений как можно эффективнее.
Экономика сегодня 07:41
Происшествия

Два жителя Приморья лечатся от коронавируса за границей

Арсеньев, Приморский край, 25 марта 2020, 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.
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Общество

Российский город обвинили в хайповых «коронавечеринках»

Первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов рассказал о хайповых «коронавечеринках», проводимых в Краснодаре, в передаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1».
Lenta.ru 17:54
Общество

Власти Москвы утвердили отсрочки по налогам и аренде для бизнеса

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила во вторник, что сегодня на заседании президиума правительства был принято постановление «Об отдельных мерах экономической поддержки в городе Москве», которое содержит первый пакет мер антикризисной поддержки столичного бизнеса.
Московский Комсомолец 09:19
Общество

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 16:45
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