Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Власти Польши не дали добро российским лайнерам с гуманитарной помощью для жителей Италии пролетать в своем воздушном пространстве.

Общество Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.

Экономика Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Экономика Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.

Общество В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.

Общество Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.