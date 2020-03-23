Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Власти Польши не дали добро российским лайнерам с гуманитарной помощью для жителей Италии пролетать в своем воздушном пространстве.
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Пушков назвал подлостью действия Польши, не пустившей российские Ил-76 для помощи Италии

Народные новости04:20

Пушков: Подлость Польши не знает границ

Новостной фронтвчера в 16:22

Польша не пропустила в Италию гуманитарный рейс Ил-76 из России

Красная весна01:40

«Ни в чём нельзя идти навстречу Варшаве»: Поляки устроили засаду летевшим в Италию русским Ил-76

Царьград01:14

Пушков назвал подлостью решение Польши не пропускать российские ИЛ-76 в Италию

ФАНвчера в 19:02

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правдавчера в 17:35

Пушков раскритиковал Польшу, не пропустившую Ил-76 с гумпомощью для Италии

Московский Комсомолец03:10
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 16:16, Ашберн
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Портал Поиск 04:43
Происшествия

В Карелии суд освободил экс-директора музея, осужденного за педофилию

Daily 06:04
Общество

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию

Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Красная весна 12:03
Общество

Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране

Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.
Российская газета 08:12
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Экономика

Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.
РБК 16:10
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру вчера в 05:35
Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Экономика

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
РБК 11:40
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран

Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
RZN.info 08:24
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия 11:55
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Бизнес-газета 08:54
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде

Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Народные новости 05:35
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Трамп считает коронавирус не страшнее машин

Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
BFM.ru 15:44
Здоровье

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800

Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
ТАСС 10:07
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса

Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
BFM.ru 15:20
Происшествия

У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус

В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
REGNUM 03:31
Экономика

Европе предсказали сильнейший экономический кризис

Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru 08:37
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