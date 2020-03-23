Коронавирус
Evo-rus.comПольша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию
Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com. Власти Польши не дали добро российским лайнерам с гуманитарной помощью для жителей Италии пролетать в своем воздушном пространстве.
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Пушков раскритиковал Польшу, не пропустившую Ил-76 с гумпомощью для Италии
Московский Комсомолец03:10
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Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
Врачами назван частый симптом коронавируса
Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Общество
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Экономика
Эксперты ухудшили прогноз по потерям авиакомпаний из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса доходы мировых авиакомпаний от пассажирских перевозок сократятся на 44% или $252 млрд по сравнению с показателями 2019 года.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Общество
PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран
Самый крупный порносайт мира PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех стран, чтобы остановить распространение коронавируса.
Происшествия
ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом
Ранее VI Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в конце апреля в Республике Крым, перенесён из-за эпидемии коронавируса в мире.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Волгограде
Прибывший из ОАЭ в Волгоград мужчина оказался инфицирован коронавирусом. Это первый в регионе случай заражения опасной инфекцией.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Здоровье
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось более чем на 800
Более 800 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нидерландах за последние сутки.
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса
Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
Происшествия
У вернувшейся из Таиланда ростовчанки заподозрили коронавирус
В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах.
Экономика
Европе предсказали сильнейший экономический кризис
Аналитики Bloomberg прогнозируют сильнейший экономический кризис в еврозоне на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.