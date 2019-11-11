Политика
Rusvesna.suПремьер Польши набросился на Макрона за критику США и НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от «смерти мозга». Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано 10 ноября.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Авто
Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover
Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 09 ноября в 06:00
Авто
Hyundai опубликовал цены на обновленный седан Sonata
Некоторое время назад южнокорейский автомобильный производитель Hyundai рассказал о том, сколько будет стоить новая вариация седана Sonata, предназначенная для рынка Америки.
Car.ru 08 ноября в 12:38
Космос
НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну
Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели вчера в 04:37
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ вчера в 13:53
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Политика
На выборах в Испании победили социалисты
Новые Известия 01:27
Культура
Шнуров не исключил замену солиста группы «Ленинград»
Аргументы и Факты 01:30
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Наука
Комнатные растения не очищают воздух
Ugpressa.ru 09 ноября в 00:04
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Ученые из Самары разрабатывают космический солнечный парусник, который обгонит скоростные зонды и сможет добраться до самых удаленных уголков космоса.
Рамблер 07 ноября в 19:01
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Газета.Ru 01:45
Футбол
«Ливерпуль» упрочил лидерство в АПЛ, обыграв «Манчестер Сити»
Игра состоялась в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Победу одержали хозяева поля 3:1. Счет на 6-й минуте открыли футболисты «Ливерпуля».
NewInform вчера в 14:12
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Политика
Экс-президент Боливии сообщил о попытках арестовать его
Экс-президент Боливии Эво Моралес в Твиттере написал, что сотрудник полиции публично заявил, что ему поручено исполнить то, что написано в незаконном ордере на арест.
The Moscow Post 01:01
Экономика
Россияне перешли с овощей на крупы из-за высоких цен
Российская газета 00:10
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Украиной участка под Петровском
Rambler News Service вчера в 05:36
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Политика
Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу
Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
Известия вчера в 09:40
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:14
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 09 ноября в 05:34
Происшествия
В Смоленской области глава района погиб, помогая соседям тушить пожар
В Смоленской области погиб при тушении пожара в чужом частном доме глава Холм-Жирковского района Олег Макаров.
Вести.Ru 09 ноября в 02:36
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27