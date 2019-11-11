Политика

Rusvesna.suRusvesna.suПремьер Польши набросился на Макрона за критику США и НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности после его слов о том, что НАТО страдает от «смерти мозга». Об этом польский премьер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано 10 ноября.
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