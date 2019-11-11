Политика
Газета.RuПольша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе. Об этом он сказал в интервью The Financial Times. По мнению премьера Польши, Россия ведет себя агрессивно.
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Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
Армия и оружие
В Китай прибыл российский спецназ для участия в учениях стран АСЕАН
Для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН в Китай прибыл спецназ российского Восточного военного округа.
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о расставании с Плющенко
Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Фигурное катание
Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Происшествия
В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Политика
В Боливии проведут новые выборы президента
Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Происшествия
Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок
В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Политика
Путин разгромил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент Российской Федерации Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, значительно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Российский Диалог со ссылкой на результаты совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели".
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем
Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Финансы
Открытие торгов по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы
Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась локальной волной распродаж.
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Армия и оружие
Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию
Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
Культура
Шнуров не исключил замену фронтмена группы «Ленинград»
Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»
Общество
Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Армия и оружие
Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.