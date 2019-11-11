Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе. Об этом он сказал в интервью The Financial Times. По мнению премьера Польши, Россия ведет себя агрессивно.

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