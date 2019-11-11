Политика

Газета.RuГазета.RuПольша отказалась сближаться с Россией

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе. Об этом он сказал в интервью The Financial Times. По мнению премьера Польши, Россия ведет себя агрессивно.
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Польша предупредила Макрона о «горячем дыхании русского медведя» на шее

РБКвчера в 14:38

Макрона предостерегли от «дыхания русского медведя»

Lenta.ruвчера в 18:45

Польша отказалась сближаться с Россией

Газета.Ruвчера в 19:13

Макрон «не чувствует горячего дыхания русского медведя» — Моравецкий

REGNUMвчера в 17:27

Макрону рассказали о «горячем дыхании русского медведя»

News.ruвчера в 18:31

Президента Франции предостерегли от «горячего дыхания русского медведя»

Газета Кемеровавчера в 21:58

Польша предостерегла Макрона от «дыхания русского медведя»

RuNews24.ru00:29
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, находится в шоковом состоянии.
РБК вчера в 17:03
Армия и оружие

В Китай прибыл российский спецназ для участия в учениях стран АСЕАН

Для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН в Китай прибыл спецназ российского Восточного военного округа.
ТК Звезда вчера в 22:31
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Авто

Автомобили дорожают в России при падении спроса

Цены на новые автомобили в России продолжают расти даже в условиях падения спроса, причем в некоторых случаях – сразу на 10% от уровня 2018 года.
Автоновости дня вчера в 22:41
Шоу-бизнес

Рудковская заявила о расставании с Плющенко

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.
ТВ Центр вчера в 11:11
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Фигурное катание

Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru вчера в 04:07
Происшествия

В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море

РИА Новости вчера в 03:20
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика

В Боливии проведут новые выборы президента

Оппозиционный вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, принявшая на себе управление страной, заявила, что проведет новые президентские выборы.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве

Собеседник вчера в 08:16
Происшествия

Врачи не делают прогнозов. В Киеве ветерана «АТО» до полусмерти избил его пасынок

В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана так называемой АТО Игоря Панова (позывной «Хан») и его жену Оксану, в результате которого оба впали в кому.
Украина.ру 00:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Политика

Путин разгромил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент Российской Федерации Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, значительно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского, сообщает Российский Диалог со ссылкой на результаты совместного исследования Украинского института будущего и издания "Зеркало недели".
Российский Диалог вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом

Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Дочь Пелагеи Таисия пением поздравила Александру Пахмутову с юбилеем

Дочь певицы Пелагеи Таисия лично поздравила Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.
Дни24 вчера в 03:30
Финансы

Открытие торгов по индексу Мосбиржи пройдет недалеко от уровня закрытия пятницы

Предыдущая торговая неделя на российском рынке акций завершалась локальной волной распродаж.
ПРАЙМ 00:47
Общество

Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья

Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Армия и оружие

Асад назвал причины, по которым Россия отправляет своих военных в Сирию

Отправляя своих солдат в Сирию, Россия защищает собственный народ, так как идеология терроризма не признает политических границ, для него ареной является весь мир, сказал в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.
РИА Новости 00:30
Футбол

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус

КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Культура

Шнуров не исключил замену фронтмена группы «Ленинград»

Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".
ТАСС 00:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» на «Энфилде»

LiveSport.ru вчера в 13:27
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском вчера в 09:14
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Армия и оружие

Автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО

Главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев заявил, что концерн создаст автомат нового поколения АК-12 в том числе в версии в калибре стандарта НАТО.
RT на русском 00:35
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Польский государственный деятель, премьер-министр Польши.
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