Политика

Евразия DailyЕвразия DailyПольша отказывается покупать газ у России после 2022 года

Польша отказывается от покупки российского газа после 2022 года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.
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