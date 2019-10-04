Политика
Евразия DailyПольша отказывается покупать газ у России после 2022 года
Польша отказывается от покупки российского газа после 2022 года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической инфраструктуры Перт Наимский в эфире Польского радио.
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Кино
В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»
Политика
Глава ЦИК Украины не раскрыл вопрос выборов в Донбассе
Проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях не является вопросом к Центральной избирательной комиссии Украины, заявил новоизбранный глава ЦИК Олег Диденко 4 октября после первого заседания комиссии, сообщает сайт censor.net.ua.
Общество
Россияне назвали требуемую для полного счастья зарплату
В столице для полного счастья нужно зарабатывать по 212 тысяч рублей в месяц, cчитают респонденты.
Политика
Трамп объявил об отмене виз для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале действия безвизового режима для граждан Польши.
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Политика
Путин заявил о невозможности сдержать Китай
Азия интенсивно развивается, притягивая к себе новых игроков, поведал российский лидер.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Политика
В Испании заявили о готовности ответить на введение США новых пошлин
Испания готова принять меры в ответ на решение США ввести новые торговые пошлины на товары из Евросоюза, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства страны Луис Планас.
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
Происшествия
Суд арестовал все имущество и квартиры фигурантов дела Baring Vostok
Представители фонда Baring Vostok отметили, что арест на имущество наложен в отсутствие каких-либо активных следственных действий, в квартирах сейчас проживают жены и несовершеннолетние дети фигурантов, тогда как они сами не могут финансово поддерживать свои семьи.
Гаджеты
Xiaomi представила внешний аккумулятор с полноценной розеткой
Отмечается, что при отсутствии розеток новинка Xiaomi может работать в режиме пауэрбанка, поскольку имеет встроенный аккумулятор емкостью в 5000 мАч.
Политика
Песков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
Экономика
Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых
Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане.
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Политика
Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей
Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
Политика
Трамп потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента
Трамп сообщил о том, что Белый дом направит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента.
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
Происшествия
Макгрегор предстанет перед судом
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор предстанет перед судом 11 октября в связи с обвинениями в нападении.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице
Музыка
Группа Kiss даст подводный концерт в Индийском океане
Рок-группа Kiss заявила о том, что готовит подводный концерт в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Спорт