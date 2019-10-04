Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году

Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России. По его словам это произойдет после 2022 года.
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Эксперт прокомментировал позицию Польши по российскому газу

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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
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Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
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В российский прокат вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом

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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
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Американский писатель Джордж Мартин, который прославился благодаря книге «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов», обратился к жителям Якутии.
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Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»

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В CS:GO появился кейс с «рентгеновским пистолетом» P250

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