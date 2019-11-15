с чего всё началось

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья. Стороны подписали данное 10-летнее соглашение в 1996 году и срок его действия заканчивается в 2022 году.

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