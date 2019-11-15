Энергетика

В городе RВ городе RПольша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья. Стороны подписали данное 10-летнее соглашение в 1996 году и срок его действия заканчивается в 2022 году.
Читать в источнике
Комментировать273
с чего всё началось
В сообщении
 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
Московский Комсомолецвчера в 06:45

Подробнее о событии

Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года

RT на русскомвчера в 15:25

«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

РИА Новостивчера в 11:53

Польша не ждет российский газ

Коммерсантъвчера в 06:31

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 07:14

Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года

Интерфаксвчера в 06:15

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Ведомостивчера в 05:59

«Газпром» получил уведомление Польши о намерении не продлевать контракт на поставку газа

ТАССвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

РБК 05:50
Здоровье

Медики назвали очень полезные для суставов продукты

MedikForum.ru 07:02
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Депутат Государственной думы России Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, в связи с чем те были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
RT на русском 06:55
Происшествия

Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом

Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Политика

МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
Ведомости 07:55
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Шоу-бизнес

Николь Кузнецова перенесла 298 операцию

StarHit.ru 05:00
Футбол

Дюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020.
Sport24.ru вчера в 06:47
Общество

В Париже в ходе столкновений разбили остановку и подожгли баррикаду

РИА Новости 07:20
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Происшествия

В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование

РИА Новости вчера в 04:59
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Киберспорт

Path of Exile выйдет на мобильных устройствах

3DNews 07:15
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 07:44
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Происшествия

В Индии у МиГ-29К во время полета загорелся двигатель

"Во время выполнения тренировочного полета произошло возгорание двигателя учебного самолета МиГ-29К, взлетевшего с авиабазы INS Hansa в Даболиме", - сообщается в Twitter представителя ВМС Индии.
РИА Новости 03:20
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Интернет

Apple обяжут открыть доступ к NFC в iPhone

Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
3DNews 07:22
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Армия и оружие

F-35I приготовился уничтожить С-400

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 05:25
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное