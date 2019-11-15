с чего всё началось

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья. Стороны подписали данное 10-летнее соглашение в 1996 году и срок его действия заканчивается в 2022 году.

Происшествия Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.

Политика Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите "В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.

Хоккей «Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Экономика «Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.

Происшествия Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.

Политика Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США 14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 в пользу американских систем Patriot, однако готова приобрести американские ЗРК на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев в ближайшее время планирует обручиться со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой, с которой уже год живет вместе.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».