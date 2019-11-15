Энергетика

В городе RВ городе RПольша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья. Стороны подписали данное 10-летнее соглашение в 1996 году и срок его действия заканчивается в 2022 году.
Читать в источнике
Комментировать271
с чего всё началось
В сообщении
 польской компании отмечается, что PGNiG 15 ноября подала в ПАО "Газпром", а также ООО "Газпром экспорт" декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года этого контракта.
Московский Комсомолецвчера в 06:45

Подробнее о событии

Польша объявила о расторжении Ямальского контракта с «Газпромом»

РБКвчера в 07:14

Варшава отказалась от продления контракта с «Газпромом» после 2022 года

RT на русскомвчера в 15:25

«Газпром» получил уведомление от Польши о непродлении газового контракта

РИА Новостивчера в 11:53

«Газпром» получил уведомление Польши о намерении не продлевать контракт на поставку газа

ТАССвчера в 08:54

Пушков прокомментировал намерение Польши отказаться от российского газа

Rambler News Service04:26

Польша уведомила «Газпром» о намерении не продлевать газовый контракт после 2022 года

Интерфаксвчера в 06:15

Польша не ждет российский газ

Коммерсантъвчера в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:09, Ашберн
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 03:40
Происшествия

В Сирии погибли 10 человек при подрыве заминированной машины

Lenta.ru 06:37
Политика

СБУ сообщила о задержании одного из лидеров ДАИШ

БИЗНЕС Online вчера в 11:14
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани

В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.
Коммерсантъ 06:06
Общество

Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети

Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие

Американские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Известия 04:49
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Политика

Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите

"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Московский Комсомолец вчера в 08:37
Армия и оружие

Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Профиль вчера в 03:05
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

Житель Владивостока Михаил Галин, которого не хотели пускать на борт самолета из-за слишком толстого кота, призвал "Аэрофлот" перевести свои аннулированные бонусные баллы на благотворительный счет "Мили милосердия".
РИА Новости 07:00
Хоккей

«Ак Барс» расторгнет контракт с Гариповым

Эмиль Гарипов / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Расторжение контракта позволит казанскому клубу сэкономить финансы (компенсация составит 50% от полагающейся суммы контракта), а вратарю получить игровую практику в другом клубе.
Спорт БИЗНЕС Online 01:27
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Происшествия

Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в колледже Благовещенска

Известия вчера в 23:02
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес

Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция

Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция Ольгу Бухарову вновь беспокоят проблемы со здоровьем.
Экспресс газета 05:00
Футбол

Хамес Родригес получил травму колена

Спорт-Экспресс вчера в 03:46
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Общество

Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов

АиФ Красноярск 14 ноября в 01:14
Общество

В России упал спрос на сигареты

За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 03:56
Экономика

«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR

Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
Ведомости вчера в 10:56
Происшествия

Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее

Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
РИА Новости 06:04
Общество

На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Lenta.ru 06:52
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Нева Спорт вчера в 11:32
Политика

Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США

14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 в пользу американских систем Patriot, однако готова приобрести американские ЗРК на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими.
Известия 04:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Шепелев в ближайшее время планирует обручиться со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой, с которой уже год живет вместе.
7Дней.ру 06:39
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории вышла на чемпионат Европы

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хельсинки на стадионе «Телиа 5G-Арена».
Чемпионат вчера в 13:50
Политика

Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
РИА Новости 07:03
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное