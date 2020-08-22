Польша откроет въезд гражданам России
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Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.В источнике
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Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Парламентская газетавчера в 11:38