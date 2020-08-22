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BFM.ru
BFM.ru

Польша откроет въезд гражданам России

Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.В источнике
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Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
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В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".
ТАСС00:48

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
1,2K

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Россия в разы увеличила поставки растительного масла в Индию

"В первом полугодии текущего года существенно возросли поставки из России подсолнечного масла, объем экспорта в стоимостном выражении составил $210 млн, увеличившись в 7,5 раза, несмотря на общее снижение товарооборота из-за пандемии", - рассказал Александр Рыбас.
Российская газета23:00
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Tesla объявила войну сторонним модификациям программного обеспечения

Как сообщает Electrek, обновление программного обеспечения 2020.32.1 в исполнении самой Tesla научилось выявлять подобные модификации, в результате чего автовладелец вынужден будет наблюдать на дисплее уведомление об обнаружении «несовместимой модификации транспортного средства», которая может представлять опасность отключения некоторых бортовых систем.
3DNews01:09