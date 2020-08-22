Польша откроет въезд гражданам России
Смотрите также
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
В селе в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента в другом штате
В Японии зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Лукашенко назвал решением века мобилизацию ВС Белоруссии
В России разработали «антиковидную» пропускную систему
Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться на посту президента
В Башкирии ликвидировали открытое горение на кирпичном заводе
Российский военный советник в звании генерал-майора скончался в Сирии
Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море
В России разработали «антиковидную» пропускную систему
Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов
В селе в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.В источнике
Подробнее о событии
Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Парламентская газета21 августа в 11:38
Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
ТАСС21 августа в 10:36