Польша откроет въезд гражданам России

Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.