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BFM.ru
BFM.ru

Польша откроет въезд гражданам России

Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.В источнике
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ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36

Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира
Газета.Ruвчера в 05:06
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В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
РБК17:09
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Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Евразия Daily21 августа в 10:53
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Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

Лихтенштейн через ЕСПЧ требует у Чехии вернуть конфискованные земли

Лихтенштейн направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с конфискацией земель княжества по итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша, пишет газета Financial Times.
RT на русскомвчера в 08:49
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В РАН объяснили происхождение снятых с МКС неизвестных объектов

Ранее космонавт Иван Вагнер рассказал, что снимал полярное сияние над Антарктидой, однако на видео можно увидеть еще пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.
Аргументы и Факты19 августа в 13:19
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Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Коммерсантъвчера в 15:35
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