Польша откроет въезд гражданам России
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Польша в самое ближайшее время откроет границу для россиян. Правительство обновило список стран, гражданам которых разрешен въезд на польскую территорию, сообщает РИА Новости. Однако дата, с которой начнут действовать новые нормы, не называется.В источнике
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Парламентская газета21 августа в 11:38
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ТАСС21 августа в 10:36