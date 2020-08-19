Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

РИА Новости03:10
REGNUM

МИД Польши: развертывание войск в Белоруссии — это игра Лукашенко

REGNUM04:06
Известия

В Польше оценили решение Минска о развертывании армии на западе Белоруссии

Известия03:41
Московский Комсомолец

Польша отреагировала на развертывание Белоруссией армии на ее границе

Московский Комсомолец03:24
Газета.Ru

В Польше не считают внешней угрозой развертывание войск Белоруссии

Газета.Ru06:22
Взгляд.ру

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Взгляд.ру03:06
РЕН ТВ

Польша не увидела угрозы в военной активности Белоруссии

РЕН ТВ02:12

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,2K

Муфтият Дагестана запретил женское обрезание

Муфтият Дагестана выпустил фетву (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом, основанное на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики), в которой говорится о том, что женское обрезание категорически запрещено в исламе и не имеет к нему никакого отношения.
Lenta.ru08:07
66

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБК06:31
9