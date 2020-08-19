Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии
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Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.В источнике
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