Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Польша спокойно отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Газета.Ru09:14
REGNUM

МИД Польши: развертывание войск в Белоруссии — это игра Лукашенко

REGNUM04:06
Взгляд.ру

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Взгляд.ру03:06
Московский Комсомолец

Польша отреагировала на развертывание Белоруссией армии на ее границе

Московский Комсомолец03:24
РИА Новости

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

РИА Новости03:10
Известия

В Польше оценили решение Минска о развертывании армии на западе Белоруссии

Известия03:41
РЕН ТВ

Польша не увидела угрозы в военной активности Белоруссии

РЕН ТВ02:12

Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.
Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов
Коммерсантъ18:33
921

В Петербурге планируют смягчить правила работы для баров и ресторанов

Документ предполагает, что после 1 января 2021 года заново открыться смогут заведения в границах зон охраны в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах с площадью зала не менее 25 м. В конце августа законопроект планируют обсудить на заседании рабочей группы, пишет телеканал «78».
Известия06:36
21

Названо число участников проверки безопасности вакцины от коронавируса

Только 20 добровольцам ввели российскую вакцину от нового коронавируса при клинических испытаниях двукратно, в соответствии со схемой, которую предполагается использовать при массовой вакцинации.
МонаВиста05:43
11

«Единая Россия» намерена снизить влияние аптечных сетей на рынок

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия намерена закрепить в тексте закона четкое определение аптечной сети и ограничить 20 процентами ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования.
Курс делавчера в 03:55
7

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
1,2K