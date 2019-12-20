Политика

Мой БрянскМой БрянскМИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости20 декабря в 07:16

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В Польше оценят слова Путина о действиях СССР в 1939 году

Московский Комсомолец20 декабря в 08:39

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Газета.Ru20 декабря в 14:43

МИД Польши взял время на изучение слов Путина о Второй мировой войне

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Lenta.ru01:57

В Польше не знают, как реагировать на слова Путина о Второй мировой войне

REGNUM20 декабря в 08:25

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

RT на русском20 декабря в 08:03

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости20 декабря в 07:16
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Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Гаджеты

Перенесён старт продаж смартфона с гибким экраном Motorola Razr

REGNUM вчера в 07:46
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Агент Сафонов: «Слышал, что „Зенит“ может купить Черышева за 25 миллионов»

Известный российский агент Алексей Сафонов рассказал, что слышал об информации, согласно которой «Зенит» может приобрести полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.
Бомбардир.ру вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Волочкову заподозрили в романе с Джигурдой

Совместный снимок с Джигурдой удивил подписчиков Волочковой. Некоторые фоловеры даже предположили, что артистов связывает не только дружба.
РЕН ТВ вчера в 21:40
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:05
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv вчера в 12:35
Здоровье

Ядовитый леденец: где берут никотин российские школьники

Подростки не осознают, что даже "баловство снюсом", как они это называют, может привести к никотиновой зависимости, от которой крайне сложно избавиться, — уверена Истягина-Елисеева.
Известия 20 декабря в 16:02
Политика

Козак раскрыл детали контракта России и Украины по газу

Поздно вечером в пятницу 20 декабря представитель "Газпрома" сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 декабря в 15:46
Происшествия

В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Политика

Москва не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил Лавров

Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 02:20
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
ToDay News Ufa 19 декабря в 15:57
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2: первые фотографии новой раскладушки

Android-robot.com 20 декабря в 23:00
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

В МИД Польши утверждают, что "слова президента России подрывают совместную работу польских и российских экспертов, а также достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, стремились искать путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
РИА Новости 00:09
Единоборства

Александр Емельяненко прокомментировал вызов Рамзана Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости вчера в 15:20
Экономика

ПФР объявил сроки выплат январских пенсий

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, для неработающих пенсионеров эти выплаты уже будут проиндексированы на 6,6%. Если в настоящем году средний размер пенсии у неработающего пенсионера составлял 15,6 тыс. рублей, то со следящего года он вырастет до 16,4 тыс. рублей.
Gazeta.SPb вчера в 04:15
Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
Общество

Путин поздравил россиян с Днем энергетика

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика.
Известия 01:40
Гаджеты

Кнопочный телефон Philips E525 получил ОС Android, Wi-Fi, LTE и мощный аккумулятор

Напомним, что в линейке Philips есть целый ряд кнопочных телефонов под управлением Android: E517, E518, E516, E515, E288s и так далее.
Dgl.ru 20 декабря в 07:49
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 20 декабря в 03:21
Футбол

«Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира в Катаре - 1:0.
Российская газета вчера в 15:47
Здоровье

Красноярцам напомнили о правилах питания в мороз

Перед наступлением сильных морозов, которые ранее спрогнозировали синоптики, Роспотребнадзор решил напомнить жителям Красноярского края о правильном питании зимой.
Newslab.ru 00:26
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Религия

День святой Анны: что запрещено делать 22 декабря

В день святой Анны бесплодные женщины обычно молятся об исцелении своего недуга, а беременные – о благополучных родах и здоровье для малыша.
Волгоградская правда вчера в 23:49
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Авто

Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году

В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Car.ru 19 декабря в 21:53
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