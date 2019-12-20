Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.

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Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что власти Польши анализируют слова Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции.

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

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