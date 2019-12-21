Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.
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Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

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Польша ответила на слова Путина о действиях СССР в 1939 году

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В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
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Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

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В Апатитах подростки избили полицейских

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Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»

Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
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Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Lenta.ru 11:33
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Врач предупреждает об опасности для россиян аномально теплой зимы

Специалист Наталья Насибуллина сообщила нашему изданию об опасностях для здоровья человека, которые несут резкие температурные перепады, и о том, как необходимо пережить аномально теплую зиму.
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Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском 11:08
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Газета.Ru 15:10
Политика

Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
Газета.Ru 15:12
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Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
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Происшествия

В Берлине на рождественской ярмарке нашли подозрительный предмет

РИА Новости 15:17
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода

На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Lenta.ru 10:33
Происшествия

В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Газета.Ru 15:15
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 19 декабря в 07:39
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 19 декабря в 01:20
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
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Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Газета.Ru 10:40
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Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода

Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Pravda.Ru 05:18
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Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

Красная весна 07:26
Происшествия

Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Политика

Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Газета.Ru 11:54
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК 14:11
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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