Политика
Lenta.ruПольша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.
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Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой
Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Здоровье
Врач предупреждает об опасности для россиян аномально теплой зимы
Специалист Наталья Насибуллина сообщила нашему изданию об опасностях для здоровья человека, которые несут резкие температурные перепады, и о том, как необходимо пережить аномально теплую зиму.
Футбол
Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Политика
Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе
"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", — заключил Лавров.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери
Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
В Санкт-Петербурге охранники устроили перестрелку у нефтепровода
На окраине Санкт-Петербурга охранники нефтепровода из ПАО «Транснефть» попали в перестрелку при исполнении служебных обязанностей.
Происшествия
В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение
По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Экономика
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Политика
Оператор «Северного потока-2» ускорит строительство трубопровода
Оператор трубопровода "Северный поток-2" Nord Stream AG подтвердил приостановку строительства из-за американских санкций.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Политика
Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду на улучшение отношений с Россией, однако признал трудности в их продвижении вперед.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.