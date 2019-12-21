Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Общество В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Лавров рассказал о предложении Киева по разведению сил в Донбассе Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что украинские власти предложили для разведения сил в Донбассе три участка «в чистом поле», которые никак не повлияют на безопасность людей.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Единоборства Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Общество Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.

Общество Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Авто Обновленная LADA 4x4 восхитила журналистов из США Обновленная LADA 4x4 приобрела обновления во внешнем и внутреннем пространстве, новую приборную панель, удобные задние кресла для пассажиров второго ряда с подголовниками.

Кино Кэмерон собирается перевыпустить «Аватар» Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить свой фильм перед сиквелами.

Наука Общение с собаками в раннем возрасте снижает риск развития шизофрении Ученые под руководством Роберта Йолкена из Медицинской школы Джона Хопкинса решили проверить связь между общением детей с домашними питомцами и развитием шизофрении.

Наука В Приморье создали диетическое печенье из дальневосточных водорослей Специалисты школы биомедицины при ДВФУ создали довольно полезное печенье, в составе которого часть муки заменена на порошок из зрелых высушенных дальневосточных водорослей.

Музыка Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.

Общество Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.

Политика Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.