Политика
РИА НовостиВ Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
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Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
Единоборства
Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз
Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Политика
В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб
Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
Гаджеты
Названы пять лучших бюджетных смартфонов 2019 года
Названы пять лучших бюджетных смартфонов уходящего года, эксперты оценивали гаджеты по ряду параметров.
Политика
На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США
Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Общество
Часть украинцев лишат соцвыплат
Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Политика
Все-таки договорились: Россия и Украина согласовали транзит газа
Киеву, Брюсселю и Москве удалось достичь принципиального согласия по продлению контракта на транзит газа через Украину.
Шоу-бизнес
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения
Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Шоу-бизнес
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Армия и оружие
В США оценили новый автомат спецназа России
В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Кино
Американский Геральт. Как первые зрители оценили сериал «Ведьмак»
Футбол
Олег Яровинский: «Трабукки дашь руку — он по локоть откусит»
Юридические вопросы плюс Марко Трабукки, которому дашь руку — он по локоть откусит.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Происшествия
Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
Политика
Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций
Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Футбол
Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»
Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Политика
Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт
Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.