Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
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Польша прокомментировала заявление Путина о Второй мировой войне

Life.ru14:30

Польша настаивает на факте развязывания СССР Второй мировой войны

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Польша ответила на слова Путина о действиях СССР в 1939 году

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В Польше озвучили версию о начале Второй мировой войны

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Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Lenta.ru12:41

В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Комсомольская правда13:17

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

РИА Новости11:46
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Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13:39
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
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Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз

Россиянин проиграл Мчуну в бою за пояс чемпиона Silver в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 13:07
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В Nord Stream 2 подтвердили приостановку работы по укладке труб

Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работы швейцарской фирмы Allseas по укладке труб для газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
Известия 03:39
Гаджеты

Названы пять лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Названы пять лучших бюджетных смартфонов уходящего года, эксперты оценивали гаджеты по ряду параметров.
МедиаПоток 19 декабря в 11:28
Политика

На Украине назвали протокол по газу с Россией поражением США

Россия и Украина, подписавшие газовый протокол, вышли победителями в этой ситуации, а США не смогли добиться желаемого результата.
Lenta.ru 10:42
Общество

Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
ГЛАС.RU 12:00
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Evo-rus.com 19 декабря в 01:53
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров посредством социальных сетей предложил поединок бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, а своим подписчикам — определить вид спорта, в котором может состояться подобный бой.
RT на русском 11:40
Происшествия

В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:04
Политика

Все-таки договорились: Россия и Украина согласовали транзит газа

Киеву, Брюсселю и Москве удалось достичь принципиального согласия по продлению контракта на транзит газа через Украину.
Общественная служба новостей вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения

Уточнено: Питт отпраздновал день рождения в своем доме в Лос-Анджелесе, куда пришли чествовать отца только его младшие, родные дети - идентифицирующая себя как мальчика тринадцатилетняя Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым одиннадцать.
Российская газета 06:17
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета

Мужу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета, сообщил Telegrm-канал "Mash".
Piter.tv 07:12
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Армия и оружие

В США оценили новый автомат спецназа России

В США оценили новый автомат АСМ, предназначенный для спецназа России. Штурмовая винтовка с глушителем получила название «бесшумная смерть».
Актуальные Новости вчера в 01:30
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Кино

Американский Геральт. Как первые зрители оценили сериал «Ведьмак»

Аргументы и Факты вчера в 11:05
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Олег Яровинский: «Трабукки дашь руку — он по локоть откусит»

Юридические вопросы плюс Марко Трабукки, которому дашь руку — он по локоть откусит.
Спорт-Экспресс 13:29
Общество

РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei

Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Ведомости вчера в 06:36
Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
Политика

Роухани: Япония предложила Ирану способ «слома» американских санкций

Токио выступил с предложением того, как можно "сломать" санкции США против Тегерана, сообщил президент Ирана Хасан Роухани по итогам визита в Японию.
РИА Новости 10:26
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Футбол

Футболист Робинзон Звонков подписал новый контракт с «Динамо»

Защитник Робинзон Звонков подписал новый контракт с московским "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 10:43
Гаджеты

Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Игромания.ру 19 декабря в 09:57
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Политика

Выплата Газпромом долга Украине — это сильная уступка, считает эксперт

Эксперт заявляет, что если Газпром выплатит вышеуказанную сумму, то это станет прецедентом, а также большой уступкой со стороны российской компании.
iReactor 03:30
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
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