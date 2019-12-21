Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.
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В Польше ответили на слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

Комсомольская правда13:17

В Польше раскритиковали слова Путина о начале Второй мировой войны

URA.Ru15:00

Польша прокомментировала заявление Путина о Второй мировой войне

Life.ru14:30

Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

РБК15:14

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Lenta.ru12:41

Польша ответила на слова Путина о действиях СССР в 1939 году

Московский Комсомолец12:02

В Польше прокомментировали слова Путина о начале Второй мировой войны

РИА Новости11:46
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Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия 15:22
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Политика

В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
ТК Звезда 07:15
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru 19 декабря в 02:02
Хоккей

Гол Орлова и ассист Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Тампой»

Газета.Ru 22:04
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru 20:20
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
РИА Новости 17:55
Экономика

В ПФР назвали даты выплаты январской пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Национальная служба новостей вчера в 16:39
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости вчера в 04:58
Шоу-бизнес

Наргиз объяснила отсутствие её детей в России

News.ru 09:59
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки

Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Военное дело вчера в 03:07
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 19 декабря в 19:02
Происшествия

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 10:35
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Политика

Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
RT на русском 19:17
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Энергетика

Бензин подорожает с нового года

В России ожидается подорожание бензина с нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Car.ru.Отметим, что в сейчас цены сдерживает договорённость с крупными компаниями на топливном рынке.
Владивосток-Новости 19 декабря в 20:48
Хоккей

Опубликовано видео массовой драки хоккеистов «Куньлуня» и «Торпедо»

Хоккеисты китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» и нижегородского «Торпедо» устроили массовую драку во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Профиль 14:01
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Авто

Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Народные новости вчера в 20:32
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
Телепрограмма 04:17
Хоккей

Мэттьюс попытался забить в стиле Свечникова. Получилось неудачно

«Торонто» принимает «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, после второго периода).
Спорт-Экспресс 21:00
Политика

Россия и Украина договорились по газу

Со своей стороны, министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что "Москва и Киев качественно отработали решение по газу, которое приближает страны к подписанию итогового договора".
Российская газета 19 декабря в 15:24
Игры

Ubisoft Montreal отменила игру, которую разрабатывала с 2016 года

Программист с сожалением отметил, что игра, над которой он работал более 3 лет, была отменена.
OAnews 18:00
Здоровье

Названы лучшие методы борьбы с алкогольным отравлением

По словам эксперта, в первую очередь жертве отравления следует дать выпить полтора литра теплой воды.
РИА Новости вчера в 17:36
Политика

В Узбекистане начались выборы в парламент

В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 20:51
Политика

Орешкин прокомментировал итоги встречи Путина и Лукашенко

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал итоги встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Мой Брянск вчера в 08:23
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