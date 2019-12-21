Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

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