Политика

Lenta.ruLenta.ruПольша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Вторая мировая война началась с агрессии Советского Союза и Германии на Польшу в 1939 году. Об этом говорится в заявлении Института национальной памяти Польши, которое приводит РИА Новости.
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Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой

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URA.Ru15:00

В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

РИА Новости11:46
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Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

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Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Общество

Правительство поддержало изменения в закон о воинской службе

Правительство одобрило проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в законодательство о воинской службе.
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Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
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Названы худшие фильмы 2019 года.
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МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.
Известия 07:39
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Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном

В компании Motorola выступили с официальным заявлением, в котором говорится, что старт продаж нового складного смартфона Razr не состоится 26 декабря как было запланировано.
Газета DAILY 12:28
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Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»

Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
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В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
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Названы 35 моделей авто, которые снимут с производства

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На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии

На Садовом кольце в Москве два автомобиля загорелись после столкновения.
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Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru 15:33
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Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Норвежец Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
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Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

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Девятый эпизод «Звездных войн» выходит в российский прокат

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Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии

По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
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На Красной площади возложили цветы к могиле Иосифа Сталина

На Красной площади состоялось возложение цветов к месту захоронения бывшего лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета Metro 08:01
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В Апатитах подростки избили полицейских

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Раскрыты подробные характеристики Samsung Galaxy S10 Lite

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АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
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Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи

На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Дни24 13:30
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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
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Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

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