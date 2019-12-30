Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПольша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского. Его заявление размещено в Twitter Совета министров страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Польше ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Lenta.ru05:41

В Варшаве ответили Путину после слов об антисемитизме посла

Военное дело08:40

В Польше ответили на слова Путина об «антисемитской свинье»

НТВ07:44

Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Московский Комсомолец06:42

Власти Польши ответили Путину на слова об «антисемитской свинье»

REGNUM09:58

Юрий Селиванов: Удар идеологической рапиры

Новостной фронт05:29

Израильский эксперт Кедми преподал урок истории критикам слов Путина с правдой о Польше

Экономика сегодня04:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Футбол

Хавбек «Краснодара» Ланин подписал контракт с «Енисеем»

Советский спорт 10:10
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Политика

США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Lenta.ru 09:34
Общество

Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

RT на русском 08:38
Общество

Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.
RT на русском 05:29
Политика

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
RT на русском 11:25
Политика

Нафтогаз рекомендовал ждать официальных итогов по переговорам с Газпромом

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, призвал дождаться официального объявления об итогах газовых переговоров с ПАО «Газпром».
Взгляд.ру 10:01
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
RT на русском 11:35
Общество

Участники обмена пленными в Донбассе рассказали о пытках СБУ

Среди граждан, которых Киев передал ДНР в рамках обмена пленными, оказались четверо мужчин, прошедших тюрьмы СБУ, многодневные пытки и издевательства.
Life.ru 00:31
Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

Российская газета 03:31
Шоу-бизнес

Ольга Орлова закрутила роман с 50-летним бизнесменом

Сегодня выяснилось, что возлюбленным Орловой является 50-летний бизнесмен Валерий. Их застали сидящими в обнимку в одном из столичных кафе.
Lisa.ru 09:15
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Общество

Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония

Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
РИА Новости 10:08
Кино

Райан Рейнольдс рассказал о судьбе третьей части «Дэдпула»

Американский актер Райан Рейнольдс рассказал, что студия Marvel работает над третьей частью фильма "Дэдпул".
РЕН ТВ 27 декабря в 18:37
Экономика

Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Ведомости 06:06
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Вести.Ru 05:11
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам".
РИА Новости 10:45
Происшествия

В Крыму один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком

В Белогорском районе Крыма, на 174-м километре автодороги "Таврида" в результате ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса погиб один человек, а еще четыре получили травмы разной степени тяжести.
Российская газета 03:09
Общество

В GOG началась раздача тактической RPG Tower of Time

CyberSport.ru 10:53
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
ГТРК Белгород 07:57
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Мама ребенка с простреленной головой попросила Рошаля спасти его

Мать семилетнего Егора, который может умереть из-за попадания ему пули в голову, попросила помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Политика

Парламент Турции рассмотрит возможность введения войск в Ливию

REGNUM 07:55
Происшествия

В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
REGNUM 04:00
Происшествия

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
ТАСС 04:20
Политика

Помпео анонсировал визиты на Украину и в Белоруссию

РБК 08:50
Общество

Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»

Общественное телевидение России 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное