Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского. Его заявление размещено в Twitter Совета министров страны.

Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

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