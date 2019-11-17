Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruПольша перегазовывает на американский и катарский СПГ

Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
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