Энергетика
OilCapital.ruПольша перегазовывает на американский и катарский СПГ
Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
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Аналитик рассказал об экономической неэффективности СПГ-проекта Польши
Политическая Экспертиза17 ноября в 03:14
Эксперты объяснили, почему Польша покупает уголь у РФ, отказываясь от газа
Газета.Ru18 ноября в 01:25
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