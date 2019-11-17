Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruПольша перегазовывает на американский и катарский СПГ

Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Польша разошлась: «Газпром», давай домой, до свидания

Свободная Пресса17 ноября в 02:32

В Польше рассказали, чем собираются заменять российский газ

Мойка7816 ноября в 15:14

Трубный зов

Российская газетавчера в 10:53

Аналитик рассказал об экономической неэффективности СПГ-проекта Польши

Политическая Экспертиза17 ноября в 03:14

Эксперты объяснили, почему Польша покупает уголь у РФ, отказываясь от газа

Газета.Ruвчера в 01:25

Польша начинает завуалированно выпрашивать у России скидку на газ

Слово и Дело17 ноября в 05:06

Польша перегазовывает на американский и катарский СПГ

OilCapital.ruвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия

Посадившая ребенка за руль россиянка захотела встречи с главой СКР

Lenta.ru 03:17
Происшествия

Появилось видео момента падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе

В сети появилось видео момента падения автомобиля с людьми в яму с кипятком в Пензе.
Газета.Ru 06:08
Происшествия

Сбивший на Советской женщину «BMW X5» найден

Напомним, что сегодня днем в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлинике на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил женщину, протащил ее на капоте около 10 метров и скрылся с места аварии.
Gorod48 05:27
Единоборства

Емельяненко упрекнул Макгрегора за оскорбление дагестанцев

Конон Макгрегор потребовал реванша у Хабиба Нурмагомедова Во время своей октябрьской пресс-конференции Макгрегор заявил, что Нурмагомедов не уважает Россию, попутно обвинив его в трусости наряду с другими дагестанцами.
Профиль вчера в 15:11
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Общество

Группу детей из Ирака доставили в Москву

С декабря 2018 года из Ирака вывезено 122 ребенка, в том числе 32 ребенка, доставленных в Москву самолетом Ил-76 МЧС России 18 ноября.
Это Кавказ 01:15
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Минюст РФ достойно ответил на вопросы ЕСПЧ о «домашнем насилии»

В документе содержались вопросы о том, существует ли в РФ о законодательной базе «для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв», признаётся серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин, а также есть ли в России системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.
REGNUM 04:51
Шоу-бизнес

Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве.
Пятый канал вчера в 18:30
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Единоборства

Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
iReactor 17 ноября в 18:26
Общество

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
RT на русском 01:20
Футбол

Луис Энрике может вернуться в сборную Испании

Луис Энрике вернётся на тренерский мостик сборной Испании и будет руководить командой на чемпионате Европы 2020 года.
Евро-футбол.ру вчера в 14:20
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» пожаловалась на мужские стереотипы

Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
Piter.tv 04:06
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM 06:18
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском 00:24
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 16 ноября в 04:55
Экономика

Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием

«Если же, используя поддельное удостоверение КТС, злоумышленник похищает денежные средства со счета в банке, то подобное квалифицируется по совокупности преступлений, в том числе и по ст. 159 УК РФ [мошенничество]», — добавляет он.
РБК вчера в 13:17
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Здоровье

Онколог развеяла самые нелепые мифы о раке

Московский Комсомолец 00:31
Шоу-бизнес

Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун

Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Экономика

Москва выразила надежду на восстановление товарооборота с Белоруссией

Товарооборот России и Белоруссии сократился на 2% по итогам девяти месяцев, но Москва ожидает, что картина выправится к концу 2019 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:29
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Армия и оружие

Два беспилотника ВВС США провели разведку у границ России

Два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk 19 ноября провели разведку границ России в районе Псковской, Ленинградской и Калининградской областей.
Известия 06:31
Армия и оружие

Турция грозит возобновить военную операцию в Сирии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если не произойдет отвод формирований курдов из зоны безопасности.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Варшава
Столица Польши
Столица и крупнейший по населению и по территории город в Польше. Город стал фактической столицей в 1596 году, когда после пожара в Вавельском замке в Кракове король Сигизмунд III перенёс свою резиденцию сюда, при этом столичный статус города был подтверждён только в Конституции 1791 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное