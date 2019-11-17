Энергетика

OilCapital.ruOilCapital.ruПольша перегазовывает на американский и катарский СПГ

Хотя действующее соглашение с «Газпромом», подписанное в 1996 году на 10 млрд кубометров газа — чуть более половины общего потребления Польши — истекает в конце 2022 года, Варшава загодя стала активно сокращать импорт российского «голубого топлива», закупая вместо него СПГ в США и Катаре.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Польша разошлась: «Газпром», давай домой, до свидания

Свободная Пресса17 ноября в 02:32

Трубный зов

Российская газета18 ноября в 10:53

Аналитик рассказал об экономической неэффективности СПГ-проекта Польши

Политическая Экспертиза17 ноября в 03:14

Польша начинает завуалированно выпрашивать у России скидку на газ

Слово и Дело17 ноября в 05:06

Эксперты объяснили, почему Польша покупает уголь у РФ, отказываясь от газа

Газета.Ru18 ноября в 01:25

Намерение Польши не продлевать контракт с «Газпромом» не стало неожиданностью

ПРАЙМ18 ноября в 02:38

Польша не будет продлевать контракт с «Газпромом»

Inc-news.ruвчера в 08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 18 ноября в 03:49
Футбол

Вейналдум отпраздновал гол за сборную Голландии антирасистским жестом

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум необычным образом отпраздновал свой гол в ворота Эстонии в отборочном матче Евро-2020 — он подозвал Френки Де Йонга и прислонил его руку к своей.
Sport24.ru вчера в 16:55
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Экономика

В правительстве создадут новый орган управления структурными реформами

Минэкономразвития подготовило, а правительство согласовало план структурных реформ, реализация которых «критически необходима» для выхода экономики России на темпы роста выше среднемировых — не менее 3% с 2021 года.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Волгограде фура без тормозов протаранила 12 машин в пробке

По предварительным данным, в автомобиле отказали тормоза и фура протаранила 12 автомобилей, стоявших на светофоре в попутном направлении.
Волжский.ру 01:01
Кино

После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снять голой

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказал, как съемки в первом сезоне сказались на ее карьере.
КиноПоиск 03:10
Наука

В Эквадоре нашли захоронения детей в «шлемах» из черепов

Археологи нашли на западе Эквадора необычное захоронение двух маленьких детей, сообщается в статье, опубликованной в Latin American Antiquity.
N+1 03:17
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru вчера в 06:46
Технологии

Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку

В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
DriveNN.ru вчера в 05:00
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
ТАСС 02:47
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru вчера в 06:49
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

Россияне могут продлить себе новогодние каникулы, присоединив к ним свой отпуск, рассказали в Роструде.
Газета.Ru 03:08
Политика

Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий

Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
REGNUM 02:51
Происшествия

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Вести.Ru 03:40
Футбол

Опубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020.
NewInform вчера в 19:49
Экономика

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Происшествия

Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области

Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 03:07
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Авто

Как правильно «прикурить» автомобиль: важные нюансы

Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке "прикурить" - то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель.
Российская газета 02:00
Политика

В МИД подтвердили отказ Лондона выдать визы двум журналистам из России

«В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкорров для работы в этой стране», — заявили в МИД.
Красная весна 03:25
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
Политика

Премьер Украины обсудил «Северный поток-2» с главой МИД Германии

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом вопросы энергетической безопасности Евросоюза и двустороннего экономического сотрудничества.
Росбалт вчера в 17:44
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Общество

Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 23:17
Общество

Уральского политолога оштрафовали за неуважение к власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал на 30 тысяч рублей журналиста и политолога Федора Крашенинникова по административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram-канале, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 02:55
Футбол

Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»

RT на русском 01:50
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском 18 ноября в 16:32
Происшествия

ФСБ решила взять штурмом квартиру следователя с заложницей

В Ростове сотрудники ФСБ решили взять штурмом квартиру, где следователь удерживает в заложниках свою жену.
Lenta.ru 03:41
Общество

Forbes перечислил богатейших Instagram-блогеров в РФ

Рейтинг опубликован 20 ноября в журнале Forbes. Подобный список составлен изданием впервые.
REGNUM 02:42
Общество

Власти Украины хотят прекратить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Украина закончит свое сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, об этом сегодня заявила украинский министр финансов Оксана Маркарова.
Новостной фронт вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное