Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Петр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».

Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»

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