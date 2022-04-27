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Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске

Власти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.
ТАСС
По расчетам Наимского, плавучий газопорт в Гданьске сможет дать Польше дополнительные 6 млрд. куб. м. газа.
Новые Известия
Строительство уже началось и продлится ориентировочно до 2025-2027 года.
Газета.Ru
27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу.
News.ru

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Польша готовится строить СПГ-терминал в Гданьске
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Польша намерена построить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
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На юге Пакистана Китай собирается построить новый терминал СПГ
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Наимский: Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
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Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске
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