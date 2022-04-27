ТАССПольша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в ГданьскеВласти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.ТАССПо расчетам Наимского, плавучий газопорт в Гданьске сможет дать Польше дополнительные 6 млрд. куб. м. газа.Новые ИзвестияСтроительство уже началось и продлится ориентировочно до 2025-2027 года.Газета.Ru27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу.News.ruЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuПодробнее о событииПольша готовится строить СПГ-терминал в ГданьскеНефтегазовая вертикаль05:01Плавучий газовый терминал может появиться в Польше к 2025 годуЭкономика сегодня04:55Польша намерена построить плавучий терминал для приема СПГ в ГданьскеОбщественная служба новостей02:51На юге Пакистана Китай собирается построить новый терминал СПГИА Красная Весна03:22В Польше сообщили о начале строительства плавучего терминала для приема сжиженного газаГазета.Ru03:32Наимский: Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в ГданьскеРИА Новости02:44Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в ГданьскеТАСС02:31Показать ещёОценить89Поделиться