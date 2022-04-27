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Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске

Власти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.
ТАСС
Во вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.
РИА Новости
Строительство уже началось и продлится ориентировочно до 2025-2027 года.
Газета.Ru
«Газпром» прекратил поставки природного газа в Болгарию и Польшу.
Клопс

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Польша построит плавучий терминал для приёма СПГ в Гданьске
News.ru03:45
Польша намерена построить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
Общественная служба новостей02:51
На юге Пакистана Китай собирается построить новый терминал СПГ
ИА Красная Весна03:22
Наимский заявил, что Польша установит плавучий терминал СПГ в Гданьске к 2025 году
Solenka.info03:21
В Польше сообщили о начале строительства плавучего терминала для приема сжиженного газа
Газета.Ru03:32
Наимский: Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске
РИА Новости02:44
Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в Гданьске
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