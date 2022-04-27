ТАССПольша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в ГданьскеВласти Польши планируют к 2025 году установить плавучий терминал для приема сжиженного газа в Гданьске.ТАССВо вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил от "Газпрома" уведомление о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.РИА НовостиСтроительство уже началось и продлится ориентировочно до 2025-2027 года.Газета.Ru«Газпром» прекратил поставки природного газа в Болгарию и Польшу.КлопсЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПольша построит плавучий терминал для приёма СПГ в ГданьскеNews.ru03:45Польша намерена построить плавучий терминал для приема СПГ в ГданьскеОбщественная служба новостей02:51На юге Пакистана Китай собирается построить новый терминал СПГИА Красная Весна03:22Наимский заявил, что Польша установит плавучий терминал СПГ в Гданьске к 2025 годуSolenka.info03:21В Польше сообщили о начале строительства плавучего терминала для приема сжиженного газаГазета.Ru03:32Наимский: Польша начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в ГданьскеРИА Новости02:44Польша планирует к 2025 году установить плавучий терминал СПГ в ГданьскеТАСС02:31Показать ещёОценить44Поделиться