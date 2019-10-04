Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПольша планирует прекратить поставки газа из России

Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
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Эксперт прокомментировал позицию Польши по российскому газу

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Взгляд.ру06:45
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Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
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РБК 14:51
Политика

Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления

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RT на русском вчера в 04:18
Игры

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Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
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Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках

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РБК 12:13
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К середине первого тайма «Марсель» сумел отыграться благодаря стараниям форварда Дарио Бенедетто, однако реализованный пенальти Серу Гирасси не позволил гостям рассчитывать хотя бы на ничью в этом матче.
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