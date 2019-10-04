Политика
Южный ФедеральныйПольша планирует прекратить поставки газа из России
Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
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Почему Польша заявила о намерении полностью отказаться от российского газа после 2022 года
RT на русскомвчера в 18:31
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину в СМИ
Телеведущая Ирина Скабеева в своем Telegram-канале ответила на призыв президента России Владимира Путина не выставлять Украину в дурном свете в российских СМИ.
МР7.ру вчера в 00:15
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Газета.Ru 02:05
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева
В ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Synergy Global Forum, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко, передают «Известия».
NewInform 10:50
Наука
«Молекулярный арбалет» поможет уничтожать супербактерии
Хайтек+ 02 октября в 08:49
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело 05:25
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая отказалась от ДНК-теста
Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
Bimru.ru вчера в 00:29
Политика
Медведев заявил о выплачивающих долги «кубинских друзьях»
Премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью «Вести в субботу» оценил платежеспособность Кубы в вопросе выплачивания долгов России.
РБК 11:03
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Политика
Медведев прокомментировал возможный импичмент Трампа
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:00
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Здоровье
Более тысячи человек заболели из-за вейпинга в США
Число заболевших из-за вейпинга в США превысило 1 тысячу человек.
Москва 24 03 октября в 16:59
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Кино
Кодзима представил Death Stranding на «ИгроМире»
Японский геймдизайнер Хидео Кодзима в рамках «ИгроМира-2019» и Comic Con Russia 2019 представил посетителям мероприятия грядущий PS4-эксклюзив Death Stranding.
News.ru 10:20
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Политика
Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора
Первый разговор Трампа и Путина состоялся спустя неделю после инаугурации президента США.
Аргументы недели 11:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Кино
Мартин Скорсезе не считает, что фильмы Marvel — это кино
Игромания.ру вчера в 05:56
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43