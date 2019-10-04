Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПольша планирует прекратить поставки газа из России

Как известно уже через 3 года (в 2022 г.) завершаются контрактные отношения между РФ и Польшей на поставку природного газа.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
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