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Народные новости

Польша планирует вернуться к поставкам нефти из России

Польша приобретала 30% всей нефти у России, и благодаря низким расходам поляки экономили более 200 млн евро ежегодно. В настоящее время страна вынуждена покупать черное золото либо у мировых торговцев, либо у Саудовской Аравии.В источнике
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С чего всё началось

Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть

В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется.
РИА Новости4 марта в 00:16
Подробнее о событии

Поляки пытались выбить из России как можно больше денег. Не вышло

Царьградвчера в 09:04

Несговорчивость ближневосточных поставщиков усилила потребность Польши в нефти из РФ

Экономика сегоднявчера в 05:28

Польская компания ведет переговоры с «Роснефтью» о поставках сырья

ФАН4 марта в 12:49

Польша будет вынуждена возобновить закупку нефти в России — экономист

ИА Красная Веснавчера в 01:39

Польша планирует вернуться к поставкам нефти из России

Народные новости4 марта в 13:02

В Польше задумались о возобновлении покупки российской нефти

ПРАЙМвчера в 02:26

Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть

РИА Новости4 марта в 00:16
Интересное

В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за неадекватного поведения на борту

Полиция задержала в новосибирском аэропорту Толмачево 39-летнюю женщину, которая в ходе авиарейса из Владивостока вела себя неадекватно под воздействием наркотических средств.
Известия09:55

Мужчины оказались более уязвимее женщин для COVID-19 коронавируса

Углубленный анализ вируса, вызывающего COVID-19, проведенный международной группой ученых показал, что влияние вируса SARS-CoV-2 на более чем 1,3 миллиона клеток из образцов ткани носа, дыхательных путей и легких 228 здоровых людей были без COVID-19.
Kursk.comвчера в 00:51

Директор школы в Златоусте покончил с собой и обвинил в этом сотрудников полиции

В посмертной записке Вячеслав Бородин указал, что подвергался серьёзному давлению со стороны силовиков, проводивших в школе финансовые проверки, сообщает интернет-издание «74.ру».
Эхо Москвы01:31

Покупать или продавать. Эксперты дали прогноз на курс биткоина

По состоянию на 18:30 котировки первой криптовалюты составляют $48,2 тыс. Сейчас рынок находится в стадии коррекции после того, как 21 февраля BTC обновил исторический максимум стоимости выше $58,3 тыс. Эксперты проанализировали ситуацию и дали прогнозы специально для "РБК-Крипто".
РБКвчера в 10:33