Польша планирует вернуться к поставкам нефти из России
Польша приобретала 30% всей нефти у России, и благодаря низким расходам поляки экономили более 200 млн евро ежегодно. В настоящее время страна вынуждена покупать черное золото либо у мировых торговцев, либо у Саудовской Аравии.В источнике
С чего всё началось
Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть
В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется.
РИА Новости4 марта в 00:16
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