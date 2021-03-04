Польша приобретала 30% всей нефти у России, и благодаря низким расходам поляки экономили более 200 млн евро ежегодно. В настоящее время страна вынуждена покупать черное золото либо у мировых торговцев, либо у Саудовской Аравии.

С чего всё началось Операция «Диверсификация»: поляки опять захотели российскую нефть В начале года крупнейшие польские компании остались без российской нефти. В Варшаве опасаются, что это дорого обойдется экономике страны. И, судя по всему, возвращаться к топливу из России придется. РИА Новости 4 марта в 00:16