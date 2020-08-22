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Ведомости
Ведомости

Польша намерена возобновить авиасообщение с Россией

Правительство Польши намерено исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, сообщило Польское агентство печати со ссылкой на проект правительственного распоряжения. Помимо России, из списка также будут исключены Китай, Сингапур и ряд других стран.В источнике
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Газета.Ru

Еще одна европейская страна собирается открыть границы для россиян

Газета.Ruвчера в 08:51
Аргументы и Факты

Польша откроет границы для россиян

Аргументы и Фактывчера в 09:36
Парламентская газета

Польша планирует исключить Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Парламентская газета21 августа в 11:38
ИА Красная Весна

Польша разрешила въезд гражданам России

ИА Красная Веснавчера в 09:30
РИА Новости

Польша намерена возобновить рейсы в Россию

РИА Новостивчера в 08:35
Московский Комсомолец

Польша планирует возобновить авиасообщение с Россией

Московский Комсомолец21 августа в 10:51
ТАСС

Польша планирует исключить РФ из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

ТАСС21 августа в 10:36

Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
Активисты опубликовали петицию против обязательного ношения масок
ToDay News Ufaвчера в 05:54
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Зеленский захотел заключить военное соглашение с Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил надежду на заключение нового военного соглашения между двумя странами.
Известия19:39
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру20 августа в 00:58
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Жорин оценил отказ Ефремова от адвоката

Искать логику в действиях адвокатов на процессе по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова не стоит, заявил адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ артиста от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.
Известия19:53