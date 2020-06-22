Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники
Украина.рувчера в 04:07
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Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже
Праздничный салют в Москве в честь парада Победы, который состоится 24 июня, начнется в 23:00.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Трамп распорядился задерживать вандалов, разрушающих памятники
Президент США Дональд Трамп распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории страны.
РИА Новости 06:57
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
Умер артист балета Николай Фадеечев
Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.
Газета.Ru 06:54
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Кино
Netflix снимет сиквел «Побега из курятника»
Профиль 05:37
Гаджеты
Смартфоны iPhone заменят ключ для автомобилей
Новые автомобили 06:54
Технологии
«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора
Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита».
Ведомости вчера в 17:17
Политика
Кремль объяснил решение ряда лидеров не приезжать на Парад Победы
Завтра на Парад Победы в Москву не приедут несколько зарубежных лидеров, которые ранее собирались.
Российская газета 07:04
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Действующий президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
Ореанда-Новости 02:19
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Авто
Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Мадрид, 23 июня 2020, 12:54 — REGNUM Спортивное подразделение Seat Cupra представило высокопроизводительную версию обновлённого кроссовера Ateca 2021 модельного года.
REGNUM 05:54
Общество
В Турции ввели штраф за нарушение масочного режима
МВД Турции объявило о введении с понедельника денежного штрафа в размере 900 турецких лир (более 130 долларов США) за нарушение масочного режима на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 06:59
Футбол
Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал Де Хеа лучшим вратарем в мире
Де Хеа нередко подвергается критике, к примеру бывший капитан команды Рой Кин заявил, что испанец - самый переоцененный вратарь в мире.
Газета.Ru 06:25
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Авто
В России снова подорожали автомобили Hyundai
Автомобили марки Hyundai в России в очередной раз выросли в цене. При старых прайсах остался только спортивный хэтчбек i30N.
CarsWeek.ru 21 июня в 02:54
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Кино
НТВ начинает показ исторического детектива «Алекс Лютый»
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Общество
Курганский губернатор ответил читателям стихами
Стихами ответил читательнице губернатор Курганской области Вадим Шумков 23 июня на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 06:48