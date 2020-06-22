Энергетика
КоммерсантъПольша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский. На данный момент более 60% польского импорта газа приходится на Россию. Страна использует около 18 млрд кубометров газа в год.
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Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Происшествия
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
ТАСС 11:02
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Политика
Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал посетить парад Победы в Москве, запланированный на 24 июня.
Газета.Ru 20 июня в 05:16
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо вчера в 05:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
Киберспорт
Анонсировали Sniper: Ghost Warrior Contracts 2
Польская студия CI Games анонсировала Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Шутер выйдет осенью 2020 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Cyber.sports.ru 09:48
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
Диме Билану досталось только девятое место.
Evo-rus.com 06:05
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Авто
В России подорожали автомобили Hyundai
Минимальную прибавку в размере 5 тыс. рублей получил седан Solaris. Чуть сильнее, на 8 тыс. рублей, подорожал кроссовер Creta.
Автоновости дня вчера в 02:01
Политика
Президент Сербии взял парламент
Коммерсантъ 03:05