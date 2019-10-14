Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.

Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя "Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.

Гаджеты Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20 Бренд Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на страте продаж предлагался по цене от 510 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Политика В Италии захотели запретить Соловьеву въезд в ЕС и США Автор составленного на итальянском языке обращения сравнивает российского ведущего Соловьёва с нацистскими преступниками и требует не допустить его проживания в Италии и возможного получения гражданства.