Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruПольша победила Македонию и вышла на Евро-2020

Польша — Македония
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
14′
Горан Пандев
19′
Бобан Николов
33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
35′
Себастьян Шиманьски
39′
62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
66′
67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
68′
Пшемыслав Франковски
74′
74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
74′
Аркадиуш Милик
80′
80′
Кире Ристевски
81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
90′+2′
Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.
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