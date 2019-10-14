Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.

Польша победила Македонию и вышла на Евро-2020

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