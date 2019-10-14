Футбол
LiveSport.ruПольша победила Македонию и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
|14′
Горан Пандев
|19′
Бобан Николов
|33′
Илия Несторовски
Ян Беднарек
|35′
Себастьян Шиманьски
|39′
|62′
Стефан Спировски
Аркадиуш Реца
|66′
|67′
Эзгиян Алиоски
Себастьян Шиманьски
Аркадиуш Милик
|68′
Пшемыслав Франковски
|74′
|74′
Илия Несторовски
Александар Трайковски
Камиль Гросицки
Пшемыслав Франковски
|74′
Аркадиуш Милик
|80′
|80′
Кире Ристевски
|81′
Стефан Ристовски
Марьян Радески
|89′
Бобан Николов
Гьоргьи Стойлов
Петр Зелиньски
Кшиштоф Пионтек
|90′+2′
Польша
Расстановка 4‑5‑1
1
Шченсны
18
Берешиньски
15
Глик
5
Беднарек
2
Реца
7
Милик
6
Гуральски
23
Пионтек
10
Крыховяк
21
Франковски
9
Левандовски
1
Димитриевски
11
Радески
6
Муслиу
4
Ристевски
15
Бейтулаи
17
Стойлов
21
Элмаз
20
Спировски
8
Алиоски
10
Пандев
9
Трайковски
Македония
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Польши одержала домашнюю победу над командой Македонии (2:0) в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020. Счет на 74-й минуте открыл Пшемыслав Франковский, а на 80-й минуте Аркадиуш Милик удвоил преимущество польской команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная Польши стала четвёртой командой, завоевавшей путёвку на чемпионат Европы
Sport.ruвчера в 17:29
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
РИА Новости вчера в 08:33
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя в России
Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Ученые объяснили, как употребление салатов может довести до инсульта
Специалист рассказал, что употребление мяса не может быть профилактикой инсульта.
Народные новости 01:11
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
Экономика
Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.
Аргументы недели 11 октября в 12:39
Гаджеты
Android и iOS напряглись. HarmonyOS наступает
Третье место занимает Apple с iOS (13,87%). Четвертое место досталось MacOS, рыночная доля которой составляет 5,92%.
iXBT.com 02:03
Политика
Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки
Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 20:22
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Кино
«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
РИА Новости вчера в 16:58
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.
Gazeta.SPb 00:36
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт вчера в 02:00
Политика
Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король
"После переговоров в узком и широком форматах Путин и (президент ОАЭ Халифа́ ибн Заид Аль) Нахайян встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов, то есть программа примерно повторяет визит в Саудовскую Аравию", — рассказал Ушаков.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Томске более 420 школьников эвакуировали из-за короткого замыкания
Короткое замыкание произошло в подвале школы №47 в Томске, эвакуированы 425 человек, никто не пострадал, сообщает МЧС РФ.
РИА Новости 00:48
Наука
Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика
Московский Комсомолец 11 октября в 11:06
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол
Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу
Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».
REGNUM вчера в 15:28
Армия и оружие
ВВС Норвегии столкнулись с трудностями при эксплуатации F-35
Военно-воздушные силы Норвегии столкнулись с трудностями в эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, которые предназначаются для «сдерживания» России.
Известия вчера в 23:42
Происшествия
В Ленинградской области зарезали диджея
Конфликт между диджеем и посетителем одного из баров Кировского района Ленинградской области произошел из-за не устраивавшего последнего репертуара.
REGNUM вчера в 18:54
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42