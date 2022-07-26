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Польша поддержала план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%

Польша выступает за то, чтобы страны ЕС самостоятельно решали вопросы экономии газа, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва журналистам, прибыв в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран Евросоюза.
РИА Новости
"Каждая страна имеет свою независимую энергетическую политику, и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую безопасность своих граждан", - сказала Москва.
РИА Новости
Еврокомиссия также предложила механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на 15% для всех государств ЕС.
РИА Новости
План ЕК предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на голубое топливо в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Радио Sputnik

Подробнее о событии

Польша поддержала план Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%
Газета.Ru04:27
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