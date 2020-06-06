Энергетика
Эхо МосквыПольша повысила тариф на транзит российского газа
В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. После этого поставки российского газа осуществляются на основе аукционов. В то же время Россия резко снизила загрузку газопровода.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъ05 июня в 13:38
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Происшествия
Россияне требуют отпустить арестованного после катастрофы в Норильске
Россияне требуют пересмотреть решение об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 в Норильске.
Уралинформбюро 01:46
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Общество
В Москве ещё 2283 пациента вылечились от коронавируса
RT на русском 02:44
Политика
Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран
Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан.
ФАН вчера в 20:57
Общество
На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы
Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь.
REGNUM 02:41
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Общество
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.
РИА Новости 05 июня в 02:56
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga 05 июня в 00:00
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в Instagram снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
Наука
В «режим сжигания жира» может переходить организм человека
ToDay News Ufa 02:11
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл.
ГТРК Владимир 02:26
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Армия и оружие
Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания
Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 16:59
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Единоборства
Джошуа принял участие в марше против расизма на костылях
Metaratings вчера в 15:23
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Происшествия
В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте
Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 02:35
Гаджеты
За оригинальными Samsung Galaxy Watch выйдут смарт-часы Galaxy Watch 3
Продукт под каталожным номером SM-R855F получила коммерческое название Galaxy Watch 3. Возможно, вслед за оригинальной моделью Galaxy Watch выйдут сразу Galaxy Watch 3. Сложившаяся ситуация, вероятно, обусловлена желанием южнокорейской компании как можно больше дистанцировать оригинальную модель Galaxy Watch от Galaxy Watch 3 в глазах пользователей.
Anonsens 02:46
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин объяснил раздел наследства Кокшенова
Территория новостей 02:45
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Кино
Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»
Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
Общество
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37