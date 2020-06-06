с чего всё началось

В середине мая истек срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа. После этого поставки российского газа осуществляются на основе аукционов. В то же время Россия резко снизила загрузку газопровода.

Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.

Политика Forbes составил рейтинг самых защищенных от коронавируса стран Издание Forbes подготовило рейтинг самых защищенных стран от коронавируса. На первом месте оказалась Швейцария, на последнем — Южный Судан. 1

Общество На территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы Последними уровень эпидемической угрозы общественному здравоохранению в связи с распространением коронавируса нового типа изменили со среднего на низкий власти северо-восточной китайской провинции Цзилинь. 3

Общество В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной. 2,3K

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 98

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Общество Во Владимирской области подтверждено 63 новых случая коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 7 июня 2020 года лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией 16 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 8 сл. в о. Муром, 8 сл. в Александровском, 7 сл. 750

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 780

Армия и оружие Российский фрегат-невидимка завершил госиспытания Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», созданный по стелс-технологии, завершил морскую часть государственных испытаний, и в ближайшее время будет включен в боевой состав ВМФ России. 7

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 71

Происшествия В Кемерово сотрудник МЧС умер от травмы, полученной на рабочем месте Сотрудник МЧС в городе Анжеро-Судженск умер в субботу в больнице Кемерово от травмы, полученной во вторник на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. 4

Гаджеты За оригинальными Samsung Galaxy Watch выйдут смарт-часы Galaxy Watch 3 Продукт под каталожным номером SM-R855F получила коммерческое название Galaxy Watch 3. Возможно, вслед за оригинальной моделью Galaxy Watch выйдут сразу Galaxy Watch 3. Сложившаяся ситуация, вероятно, обусловлена желанием южнокорейской компании как можно больше дистанцировать оригинальную модель Galaxy Watch от Galaxy Watch 3 в глазах пользователей. 2

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Общество Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске. 633

Экономика Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 6