Армия и оружие

Взгляд.руВзгляд.руПольша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала договор с США на покупку 32 самолетов F-35A за 4,6 млрд долларов. Кроме того, согласно соглашению, польские военные также получат логистический и учебный пакеты.
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Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Российская газетавчера в 15:40

Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

Комсомольская правдавчера в 11:48

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

РИА Новостивчера в 09:29

Польша купила американские истребители F-35

Вести.Ruвчера в 10:03

Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

ТАССвчера в 09:19

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Известиявчера в 11:21

Сделка на $4,6 млрд: зачем Польше американские истребители пятого поколения

Евразия.Экспертвчера в 00:52
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Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru вчера в 13:00
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Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии

Rusvesna.su 30 января в 22:00
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
Общество

ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
Российская газета вчера в 17:01
Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости вчера в 16:59
Армия и оружие

Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
ТК Звезда вчера в 03:20
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 30 января в 07:30
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы

Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

Макарьев день: чего категорически нельзя делать 1 февраля

Как и в другие праздники, на Макарьев день есть определенные ограничения. Чего нельзя делать 1 февраля: — Работать.
Волга-Медиа вчера в 22:00
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском вчера в 03:28
Происшествия

Тело Влада Бахова опознали родители

Хорошие новости 30 января в 10:23
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 29 января в 01:03
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 05:38
Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
Футбол

Малафеев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита»

Gazeta.SPb вчера в 22:35
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Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
RT на русском вчера в 09:31
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК вчера в 14:05
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 30 января в 03:20
Единоборства

Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC

Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.
Советский спорт вчера в 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
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