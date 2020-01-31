Армия и оружие
Взгляд.руПольша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала договор с США на покупку 32 самолетов F-35A за 4,6 млрд долларов. Кроме того, согласно соглашению, польские военные также получат логистический и учебный пакеты.
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Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35
Комсомольская правдавчера в 11:48
Сделка на $4,6 млрд: зачем Польше американские истребители пятого поколения
Евразия.Экспертвчера в 00:52
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ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании»
"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
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Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать
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Общество
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Общество
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В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба израильской армии.
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Макарьев день: чего категорически нельзя делать 1 февраля
Как и в другие праздники, на Макарьев день есть определенные ограничения. Чего нельзя делать 1 февраля: — Работать.
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В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Политика
Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США
Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
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Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
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Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Еще один брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
Добавим, что в промоушене уже выступает один двоюродный брат Хабиба - Абубакар Нурмагомедов.