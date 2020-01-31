Польша подписала договор с США на покупку 32 самолетов F-35A за 4,6 млрд долларов. Кроме того, согласно соглашению, польские военные также получат логистический и учебный пакеты.

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Общество ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о «минировании» "Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников", - признали в ProtonMail.

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

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