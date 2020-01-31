Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПольша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США. Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin.
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Помпео похвалил польские власти за покупку F-32

News.ru13:22

Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

ТАСС09:19

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Известия11:21

Польша купила американские истребители F-35

Вести.Ru10:03

Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

Комсомольская правда11:48

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

РИА Новости09:29

США продадут Польше истребители F-35 со скидкой

Pravda.Ru29 января в 04:42
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Политика

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
RT на русском 04:54
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Происшествия

Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания

Игорь Забиран, директор ООО «СКА Арена», рассказал корреспонденту «Фонтанки» о произошедшем обрушении, при котором трагически погиб Матвей Кучеров, 29-летний сварщик из столицы Карелии.
Петрозаводск говорит 13:52
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин»

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Кино

В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Аргументы и Факты 01:30
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля

Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
ТАСС 08:57
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Политика

Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту

Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
РИА Новости 14:14
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России велика как никогда

Начиная, с 2008 года, Россия постоянно увеличивает свой военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Pravda.Ru 02:30
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Кино

Опубликованы постеры с основными персонажами «Форсажа 9»

В сеть выложили постеры предстоящего фильма режиссёра Джастина Лина «Форсаж 9», на которых запечатлены все основные персонажи.
REGNUM 29 января в 22:54
Наука

Воссоздали трёхмерные ткани сердца

Как сообщает ToDay News Ufa, ученым из Израиля и Канады удалось в полной мере воссоздать ткани сердца, которые имитирует образования предсердия и желудочков.
ToDay News Ufa 29 января в 09:39
Общество

«КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса

В компании «КамАЗ» заявили, что могут скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.
Взгляд.ру 11:43
Футбол

Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
RT на русском 13:54
Политика

В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
РИА Новости Крым 05:43
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Наука

Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
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Здоровье

ФМБА создаст центр по предупреждению распространения коронавируса в РФ

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России создан центр координации по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях, медико-санитарное обеспечение которых осуществляет ФМБА России.
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Музыка

Костромичка снова встретится с Сергеем Лазаревым на большой сцене

Если конкурсант нравится, все члены жюри встают и поют. Предводитель «большой сотни» — Сергей Лазарев, как в прошлом сезоне.
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Здоровье

ФАС и Росздравнадзор проследят за ценами на лекарства и маски

Кабинет министров дает Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручение пресекать попытки завышения цен на лекарства и защитные маски.
Известия 08:04
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обрушения СКК в Петербурге

В ведомстве отметили очевидное нарушение техники безопасности. По факту обрушения СКК "Петербургский" возбудят уголовное дело.
Neva.Today 14:33
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 09:38
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Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко

После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.
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