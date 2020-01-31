Армия и оружие
ИнтерфаксПольша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США. Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin.
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Политика
В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания
Игорь Забиран, директор ООО «СКА Арена», рассказал корреспонденту «Фонтанки» о произошедшем обрушении, при котором трагически погиб Матвей Кучеров, 29-летний сварщик из столицы Карелии.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» в 2021 году сменит название на «Астон Мартин»
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Китаем с 1 февраля
Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Политика
Демократы не набирают голосов для вызова свидетелей по импичменту
Сенаторы-демократы не набирают достаточно голосов для вызова свидетелей в рамках процесса по импичменту президента Дональда Трампа.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
Начиная, с 2008 года, Россия постоянно увеличивает свой военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Кино
Опубликованы постеры с основными персонажами «Форсажа 9»
В сеть выложили постеры предстоящего фильма режиссёра Джастина Лина «Форсаж 9», на которых запечатлены все основные персонажи.
Наука
Воссоздали трёхмерные ткани сердца
Как сообщает ToDay News Ufa, ученым из Израиля и Канады удалось в полной мере воссоздать ткани сердца, которые имитирует образования предсердия и желудочков.
Общество
«КамАЗ» скорректирует план производства из-за коронавируса
В компании «КамАЗ» заявили, что могут скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.
Футбол
Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
Политика
В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Наука
Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году
В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
Здоровье
ФМБА создаст центр по предупреждению распространения коронавируса в РФ
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России создан центр координации по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях, медико-санитарное обеспечение которых осуществляет ФМБА России.
Музыка
Костромичка снова встретится с Сергеем Лазаревым на большой сцене
Если конкурсант нравится, все члены жюри встают и поют. Предводитель «большой сотни» — Сергей Лазарев, как в прошлом сезоне.
Здоровье
ФАС и Росздравнадзор проследят за ценами на лекарства и маски
Кабинет министров дает Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору поручение пресекать попытки завышения цен на лекарства и защитные маски.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обрушения СКК в Петербурге
В ведомстве отметили очевидное нарушение техники безопасности. По факту обрушения СКК "Петербургский" возбудят уголовное дело.
Здоровье
В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса
В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко
После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.