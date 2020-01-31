Армия и оружие
ИнтерфаксПольша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США. Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin.
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Путин предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
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«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
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Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
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Трамп снял запрет на использование противопехотных мин
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Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
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Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
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Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
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Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что пять месяцев назад был отправлен ртутью. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
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В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Происшествия
Число жертв взрыва на заводе в Мценске выросло до пяти человек
Количество людей, которые погибли в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценске Орловской области, увеличилось до пяти человек.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Общество
Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке
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Здоровье
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
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Кино
В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).