Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПольша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35. По информации польских военных, стоимость сделки составляет около $4,6 млрд. Как передаёт «Польское радио», церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин.
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Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

Комсомольская правда11:48

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

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Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

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Вести.Ru10:03

США продадут Польше истребители F-35 со скидкой

Pravda.Ru29 января в 04:42
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