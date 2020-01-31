Армия и оружие
RT на русскомПольша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35. По информации польских военных, стоимость сделки составляет около $4,6 млрд. Как передаёт «Польское радио», церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин.
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Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Как арестовывали подбросивших наркотики Голунову полицейских
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Космос
Два американских спутника едва не столкнулись над США
Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Футбол
Малафеев покинул спортивный департамент «Зенита»
Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев больше не работает в спортивном департаменте клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Политика
Посольство РФ в ФРГ ответило на слова Польши о компенсациях
Посольство России в Германии прокомментировало слова лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Спорт
В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА
Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила, почему выселяет Алису из квартиры
Татьяна Аршавина, которой формально принадлежит квартира, где проживала бывшая жена футболиста, объяснила, что просто поступает с бывшей невесткой так же, как та поступала с ней.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Расследование дела по импичменту Трампа может закончиться уже сегодня
Уже сегодня, в пятницу, разбирательство по импичменту президенту США Дональду Трампу может завершиться.
Гаджеты
NVIDIA выпустит новые мощные видеокарты в ответ AMD
Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством, и как он будет работать.
Происшествия
Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти
Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
Последнее и произошло с актрисой Яной Кошкиной. Как правило, фолловеры привыкли видеть Яну Кошкину при полном параде.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").