Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35. По информации польских военных, стоимость сделки составляет около $4,6 млрд. Как передаёт «Польское радио», церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин.

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

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