Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35. По информации польских военных, стоимость сделки составляет около $4,6 млрд. Как передаёт «Польское радио», церемония подписания состоялась на территории авиабазы в местности Демблин.

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Общество Ортодоксальных евреев выгнали из самолета из-за вони Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.

Космос Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Наука ГМ-бактерии защитят пчел от вымирания Человеческая кишечная микрофлора может включать сотни и тысячи разных видов бактерий, у пчел их всего шесть-восемь.

Политика Путин предложил помощь Китаю в борьбе с коронавирусом Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Армия и оружие Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Армия и оружие Die Welt: военная мощь России значительно возросла Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Экономика США сняли санкции с китайской судоходной компании Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.

Авто Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Технологии На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».

Музыка Группа BTS презентовала новую песню Black Swan Участники южнокорейской группы BTS презентовали в последнем эпизоде телепередачи The Late Late Show новый сингл Black Swan и рассказали о предстоящем альбоме "Map of the Soul: 7", сообщает Independent.

Политика «Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП «Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.