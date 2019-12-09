Общество

Lenta.ruLenta.ruПольша поищет газ на Украине и заберет его себе

Глава PGNiG Петр Вожняк объяснил, что речь идет о работах на месторождении Пшемысль, которое расположено на территории Польши возле границы с Украиной. Известные запасы в нем исчерпаны на 80 процентов, но стороны хотят исследовать прилегающие украинские территории для поиска и добычи новых запасов.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАССвчера в 05:55

Тихий американец поможет полякам добыть газ на Украине

REGNUM02:25

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русскомвчера в 06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

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Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ruвчера в 06:08

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМвчера в 06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ruвчера в 10:48
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Политика

Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 17:44
Общество

Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан

Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Вести.Хайтек вчера в 09:16
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
ТАСС 02:07
Происшествия

В Чехии при стрельбе в больнице погибли четыре человека

По последним данным, в результате погибли четыре человека, двое тяжело ранены. Полиции пока не удалось задержать стрелка.
РБК 02:53
Политика

Зеленский оценил биомеханику Путина

Президент Украины Владимир Зеленский оценил характер своего российского коллеги Владимира Путина, прокомментировав прошедшие в Париже переговоры.
Lenta.ru 01:21
Авто

Renault готовит новый недорогой кроссовер

Французский автопроизводитель Renault выпустит новый бюджетный кроссовер для развивающихся стран.
Автоновости дня вчера в 09:05
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 22:03
Армия и оружие

Российские военные раздали гумпомощь в Ракке

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка.
RT на русском вчера в 06:29
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия вчера в 21:18
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Общество

Рекламодатели попросили предоставлять им данные о зрителях ТВ в больших городах

Рекламодатели просят, чтобы им поступали отдельные данные по аудитории городов с населением больше и меньше 100 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на письмо.
Коммерсантъ 02:40
Политика

Конгресс США может запретить развертывание РСМД

Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны, который, в том числе, запрещает покупку для нужд армии и развертывание ракетных комплексов средней и малой дальности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Хакасия-Информ 00:33
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключили из Суперлиги за договорной матч

Тульский баскетбольный «Арсенал» выбыл из Суперлиги. Команду исключили за нарушение спортивных принципов – за договорной матч.
Первый Тульский 01:21
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Происшествия

В Баку горит крупный рынок стройматериалов

Пожар начался во вторник на рынке строительных материалов в столице Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
ТАСС 00:40
Общество

Здоровая девочка пять лет живет в клинике из-за родителей

На Севастопольском проспекте в частной клинике со дня рождения живет пятилетняя девочка.
Pravda.Ru 01:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

РИА Новости 01:53
Армия и оружие

Киев рассказал о погибших во время «нормандского саммита» военных

Lenta.ru 01:43
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Политика

Владимир Зеленский: Обмен пленными в Донбассе состоится до конца года

Президент Украины сказал, что прямые переговоры с ДНР и ЛНР невозможны.
Эхо Москвы 01:30
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
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