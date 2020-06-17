Энергетика
REGNUMГазпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте». Об этом сообщили журналистам в российской компании.
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года
Интерфаксвчера в 02:54
«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG
Коммерсантъвчера в 03:32
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Общество
Температура в Москве побила рекорд 1892 года
Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего рекорда более чем вековой давности, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные Росгидромета.
РИА Новости 09:10
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Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда
По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
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ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
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Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
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Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП
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НАТО поощряет войну в Донбассе – МИД РФ
Москва, 17 июня 2020, 17:29 — REGNUM Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями является поощрением западным военным блоком войны Киева против Донецка и Луганска, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Политика
Главы МИД России, КНР и Индии проведут видеоконференцию 22 июня
В мае Ван И заявил, что китайско-российское сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции позволит создать импульс для укрепления двусторонних отношений.
RT на русском вчера в 01:51
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
В апреле УЕФА сообщил, что возобновление Лиги чемпионов пройдет в формате мини-турнира.
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Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
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В Роспотребнадзоре рассказали о подготовке к осеннему росту инфекций
Изначально коронавирусная инфекция начала распространяться из Москвы и Московской области, где расположены крупные аэропорты, так называемые «ворота для инфекции».
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Общество
Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ
Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Авто
BMW презентовала новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве
Американские полицейские выразили поддержку сотрудникам ДПС, пострадавшим в ходе стрельбы на Ленинском проспекте в Москве.
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Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
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В Париже дядю Башара Асада приговорили к четырем годам тюрьмы
Парижский суд приговорил к четырем годам тюремного заключения Рифата аль-Асада за финансовые махинации в сфере недвижимости и растрату государственных средств правительства Сирии с 1984 по 2016 год.
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
Экономика
Оценено повышение тарифов ЖКХ с 1 июля
В Москве, например, стоимость услуг ЖКХ поднимают на 4,8%, а в Подмосковье от 3,6 до 7,2%. Однако в 2020 году ввиду пандемии коронавируса правительство решило индексировать цены с минимальными показаниями.
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В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
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Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма
«Ни Ростуризм, ни руководство страны не собирается ограничивать выезд наших граждан за рубеж», - отметила Догузова, добавив, что ограничения, которые сейчас действуют, - это лишь рекомендации, которые представляют собой заботу о людях.
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АТОР разъяснила правила заселения в санатории
Помимо направления врача и сведений о санэпидокружении для отдыха в санаториях РФ в этом году понадобится справка об отсутствии COVID-19, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".
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В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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Посол России заявил о намерении Лукашенко приехать на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается приехать на парад Победы в Москву, сообщил российский посол Дмитрий Мезенцев, передает «Интерфакс-Запад».
РБК 08:28