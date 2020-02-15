Политика
РИА НовостиПольша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь
Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и в Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Хоккей
Буллит Панарина признали забитым по правилам
Генеральные менеджеры НХЛ признали гол Артемия Панарина, забитый в серии послематчевых буллитов во встрече «Рейнджерс» с «Миннесотой Уайлд», соответствующим правилам лиги.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Биатлон
Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону
Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
Политика
Россия обвинила Нидерланды в уклонении от расследования крушения MH-17
В Генеральной прокуратуре России считают, что Нидерланды уклонились от принятия всех необходимых мер по проведению всестороннего расследования катастрофы Boeing «Малазийских авиалиний» в Донецкой области в 2014 году.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Политика
Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины, сообщает «РБК».
Экономика
Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год
По итогам всего 2019 года выручка Yandex без учета результатов «Яндекс.Маркет» выросла на 39%, до 175,4 млрд руб.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Политика
Помпео сравнил бизнес-привлекательность Петербурга и Кремниевой долины
Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал заявления о разрушении Североатлантического альянса, в том числе от президента Франции Эмманюэля Макрона, «сильно преувеличенными».
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Политика
В США опасаются утраты эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.
Политика
Пушков оценил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал ответ британского МИДа на слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будут легализованы однополые браки, пока он стоит во главе государства.
Происшествия
При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Футбол
Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме уступил СКА
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Кино
Издание The Independent составило рейтинг худших интимных сцен в кино
Британское издание The Independent выбрало худшие сцены интима в кино.
Происшествия
В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий
Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Авто
«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу».
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына
Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.
Биатлон
Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг
Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Общество