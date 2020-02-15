Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и в Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.
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Польша попросила Россию организовать официальный визит в Катынь

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Польша попросила РФ помочь с визитом под Смоленск и в Катынь

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Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украины, сообщает «РБК».
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Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
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В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

Полиция начала проверку после публикаций о том, что к одному из жилых домов в Тольятти привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Самарской области.
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Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным

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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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