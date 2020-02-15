Официальная Варшава просит МИД России помочь организовать польский государственный визит в Смоленск и в Катынь 10 апреля, заявил журналистам глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Польша попросила Россию помочь организовать визит в Смоленск и Катынь

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