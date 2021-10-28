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Польша попросила снизить контрактную цену на газ «Газпрома»

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала ходатайство о пересмотре контрактной цены на газ, который поставляет российский «Газпром» по Ямальскому контракту.
Коммерсантъ
По мнению польской стороны, отправленная сейчас заявка может повлечь изменение цены на газ, получаемый PGNiG от "Газпрома", уже с 1 ноября 2021 года.
ТАСС
Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости
Цена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ.
Lenta.ru

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