КоммерсантъПольша попросила снизить контрактную цену на газ «Газпрома»Польская нефтегазовая компания PGNiG подала ходатайство о пересмотре контрактной цены на газ, который поставляет российский «Газпром» по Ямальскому контракту.КоммерсантъПо мнению польской стороны, отправленная сейчас заявка может повлечь изменение цены на газ, получаемый PGNiG от "Газпрома", уже с 1 ноября 2021 года.ТАССДолгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год.РИА НовостиЦена в рамках контракта уже пересматривалась ранее, а в 2018 году PGNiG получила право требовать снижения цены на российский газ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВНТВRuBaltic.RuLive24ИнфоросПолитическая ЭкспертизаСекрет фирмыТелеканал 360°Газета.RuЦарьградНовостной фронтГлагоLLife.ruТерритория новостейИзвестияThe Moscow PostРамблерПолитРоссияФАНRT на русскомИнфоСМИПодробнее о событииПоляки оценили просьбу компании PGNiG снизить цены на газИзвестия10:28Польская PGNiG сообщила о заявке на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом»RT на русском07:35Польская PGNiG направила «Газпрому» письмо с просьбой пересмотреть цену на газРИА Новости08:04Польша направила «Газпрому» заявку на снижение цены по контракту от 1996 гИнтерфакс07:55Польская PGNiG просит «Газпром» снизить цены на газ по Ямальскому контрактуТАСС07:51Польская PGNiG снова попросила «Газпром» снизить цену на газВедомости08:14Польская PGNiG направила «Газпрому» письмо с просьбой о снижении цены газаПРАЙМ07:28Показать ещёОценить1,7KПоделиться